Семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку

Семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку
Понад 22 тисячі вимушено-евакуйованих осіб прибули на Волинь з початку війни. Більшість з них, використовують нашу область як транзитну. Наразі є 5 тисяч вільних місць для поселення.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.

"Щодо тих, хто залишився на Волині, то на облік в обласний центр зайнятості стали 24 вимушені переселенці. Семеро медиків-трансплантологів уже працевлаштовані у Волинській обласній клінічній лікарні", - зазначив Погуляйко.

Також він зауважив, що більше тисячі евакуйованих дітей зареєструвалися на навчання в освітні заклади області. Окрім того, в одному із волинських інтернатів поселено 98 дітей-сиріт.

Якщо ви шукаєте тимчасове житло або можете надати його для вимушено-евакуйованих осіб, звертайтеся за номерами телефонів 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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Теги: Погуляйко, Волинська обласна клінічна лікарня, трансплантологи, переселенці
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