Семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку

Понад 22 тисячі вимушено-евакуйованих осіб прибули на Волинь з початку війни. Більшість з них, використовують нашу область як транзитну. Наразі є 5 тисяч вільних місць для поселення.Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністраціїв Телеграмі."Щодо тих, хто залишився на Волині, то на облік в обласний центр зайнятості стали 24 вимушені переселенці. Семеро медиків-трансплантологів уже працевлаштовані у Волинській обласній клінічній лікарні", - зазначив Погуляйко.Також він зауважив, що більше тисячі евакуйованих дітей зареєструвалися на навчання в освітні заклади області. Окрім того, в одному із волинських інтернатів поселено 98 дітей-сиріт.