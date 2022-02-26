«Тверезо йдемо до перемоги»: вже третя міська громада на Волині вирішила і далі не продавати алкоголь

Волинська обласна військова адміністрація. Але деякі громади на Волині вирішили не підтримувати таке рішення.Так, члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради не підтримали рішення щодо виключення із заборони на продаж алкоголю слабоалкогольних напоїв, пива та вина на території громади.Про це повідомили у Володимир-Волинській міській раді.Для такого рішення, зауважують, є декілька причин.«Сьогодні всі усвідомлюємо, що громаді потрібно бути максимально уважними та зібраними, що не сумісно із вживанням будь-якого алкоголю. Ми, як тил України, зараз повинні дбати про власну безпеку та безпеку вимушено переміщених осіб. Також причиною заборони є велика кількість озброєних людей, які стоять насторожі нашого спокою.Тому залишається чинним рішення від 26.02.2022 року №57 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, вин столових на час воєнного стану».Просимо усіх суб’єктів господарювання прийняти з розумінням таке рішення.«Тверезо йдемо до перемоги», – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, раніше про такі рішення заявили у Луцьку та Нововолинську.