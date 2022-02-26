«Тверезо йдемо до перемоги»: вже третя міська громада на Волині вирішила і далі не продавати алкоголь
Сьогодні, 16:13
Волинська обласна військова адміністрація дозволила повернути у продаж пиво, вино на слабоалкогольні напої. Але деякі громади на Волині вирішили не підтримувати таке рішення.
Так, члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради не підтримали рішення щодо виключення із заборони на продаж алкоголю слабоалкогольних напоїв, пива та вина на території громади.
Про це повідомили у Володимир-Волинській міській раді.
Для такого рішення, зауважують, є декілька причин.
«Сьогодні всі усвідомлюємо, що громаді потрібно бути максимально уважними та зібраними, що не сумісно із вживанням будь-якого алкоголю. Ми, як тил України, зараз повинні дбати про власну безпеку та безпеку вимушено переміщених осіб. Також причиною заборони є велика кількість озброєних людей, які стоять насторожі нашого спокою.
Тому залишається чинним рішення від 26.02.2022 року №57 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, вин столових на час воєнного стану».
Просимо усіх суб’єктів господарювання прийняти з розумінням таке рішення.
«Тверезо йдемо до перемоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше про такі рішення заявили у Луцьку та Нововолинську.
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Так, члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради не підтримали рішення щодо виключення із заборони на продаж алкоголю слабоалкогольних напоїв, пива та вина на території громади.
Про це повідомили у Володимир-Волинській міській раді.
Для такого рішення, зауважують, є декілька причин.
«Сьогодні всі усвідомлюємо, що громаді потрібно бути максимально уважними та зібраними, що не сумісно із вживанням будь-якого алкоголю. Ми, як тил України, зараз повинні дбати про власну безпеку та безпеку вимушено переміщених осіб. Також причиною заборони є велика кількість озброєних людей, які стоять насторожі нашого спокою.
Тому залишається чинним рішення від 26.02.2022 року №57 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, вин столових на час воєнного стану».
Просимо усіх суб’єктів господарювання прийняти з розумінням таке рішення.
«Тверезо йдемо до перемоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше про такі рішення заявили у Луцьку та Нововолинську.
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