«Тверезо йдемо до перемоги»: вже третя міська громада на Волині вирішила і далі не продавати алкоголь

«Тверезо йдемо до перемоги»: вже третя міська громада на Волині вирішила і далі не продавати алкоголь
Волинська обласна військова адміністрація дозволила повернути у продаж пиво, вино на слабоалкогольні напої. Але деякі громади на Волині вирішили не підтримувати таке рішення.

Так, члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради не підтримали рішення щодо виключення із заборони на продаж алкоголю слабоалкогольних напоїв, пива та вина на території громади.

Про це повідомили у Володимир-Волинській міській раді.

Для такого рішення, зауважують, є декілька причин.

«Сьогодні всі усвідомлюємо, що громаді потрібно бути максимально уважними та зібраними, що не сумісно із вживанням будь-якого алкоголю. Ми, як тил України, зараз повинні дбати про власну безпеку та безпеку вимушено переміщених осіб. Також причиною заборони є велика кількість озброєних людей, які стоять насторожі нашого спокою.

Тому залишається чинним рішення від 26.02.2022 року №57 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, вин столових на час воєнного стану».

Просимо усіх суб’єктів господарювання прийняти з розумінням таке рішення.

«Тверезо йдемо до перемоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про такі рішення заявили у Луцьку та Нововолинську.

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Теги: пиво, вино, Володимир
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