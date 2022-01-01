Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл, покидаючи Ворзель.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися.
Крім того, Президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста Брента Рено.
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Про це повідомляє Офіс президента України.
Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися.
Крім того, Президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста Брента Рено.
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