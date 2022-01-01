Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл. ВІДЕО





Про це повідомляє Офіс президента України.



Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися.



Крім того, Президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста Брента Рено.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл, покидаючи Ворзель.Про це повідомляє Офіс президента України.Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися.Крім того, Президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію