Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським
Сьогодні, 17:33
Узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.
Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Європейська правда".
Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.
"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди", - сказав він.
Подоляк зазначив: як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії.
"Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.
За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.
Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи".
"Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.
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Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Європейська правда".
Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.
"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди", - сказав він.
Подоляк зазначив: як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії.
"Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.
За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.
Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи".
"Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.
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