Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським





Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє



Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.



"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди", - сказав він.



Подоляк зазначив: як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії.



"Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.



За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.



Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи".



"Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України, повідомляє "Європейська правда" Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому."Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди", - сказав він.Подоляк зазначив: як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії."Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи"."Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.

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