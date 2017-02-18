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«Ми готові», – нардеп Ігор Гузь про можливе вторгнення на Волинь білоруських військ. ВІДЕО

«Ми готові», – нардеп Ігор Гузь про можливе вторгнення на Волинь білоруських військ. ВІДЕО
Народний депутат з Волині Ігор Гузь запевняє, що Волинь готова до розвитку подій, який передбачає вторгнення в область ворожих військ з боку Білорусі.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Росія тисне на Лукашенка, аби він вводив війська. Він поки не хоче. Але у будь-який момент це може статися. Тому відбуваються ці безкінечні провокації про нібито удари зі сторони України», – сказав Ігор Гузь.

Він запевнив, що Волинь повністю готова до можливого вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.

«Ми разом з побратимами із Сейму Литви відвідали кордон України та Білорусі, поспілкувалися з прикордонниками, Збройними Силами України, територіальною обороною. Всі готові до оборони. Але таки сподіваємося, що цього не буде і Білорусь не буде використана в такій фазі. Так, без сумніву, вона і так допомагає Російській Федерації. Вона вже є країною-агресором, але сподіваємося, що вона не піде в тил. Хоча, наголошую, ми готові», – висловився народний депутат Ігор Гузь.

Окрім того, він розповів, що волиняни різними способами закликають білорусів не втручатися у війну. Так, Гузь особисто записав ролик білоруською мовою, у фейсбуці він набрав більше 2 мільйонів переглядів.

«Бойового духу немає у білоруських вояків. Спілкуюся із багатьма з них, бо серед них є люди, які проти Лукашенка, серед них – військові. І брестська десантно-штурмова бригада і ряд інших підрозділів… Мотивації немає жодної, вони не знають, для чого сюди ішли і яка їхня роль», – розповів Гузь.

Він закликав волинян та жителів Рівненщини і далі переконувати знайомих та родичів у Білорусі не пускати на війну рідних та поширювати інформацію про те, що не варто цього робити і чому.

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Теги: Ігор Гузь, Білорусь, вторгнення
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