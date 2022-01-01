Поліщук розповів, чому у Луцькій громаді продовжили заборону на продаж алкоголю: що робити підприємцям
Сьогодні, 18:27
Волинська обласна військова адміністрація дозволила повернути у продаж пиво, вино на слабоалкогольні напої. Але мер Луцька Ігор Поліщук пояснив, жителям чому у громаді і далі не продаватимуть алкоголь.
Про це він розповів у своєму відеозверненні 17 березня.
"Сьогодні ми маємо бути максимально зібраними, дбати про безпеку, порядок в нашій громаді. На жаль, у тих областях, де дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пішло у продаж все підряд. Ситуація з безпекою стала набагато гіршою, трапляються надзвичайні ситуації через людей у стані алкогольного сп'яніння", - сказав Поліщук.
Нагадав, що зараз багато жителів області мають зброю, тому особи, які вживають алкоголь, можуть якось спровокувати цих людей. Також є ті, хто випиває, маючи власну зброю. Мер вважає, що це непримустимо.
"Той, хто хоче випити, нап'ється і пивом, і вином, і іншими слабоалкогольними напоями. Тому сьогодні ситуація вимагає від нас такого рішення", - сказав мер і зауважив, що безпека і порядок у громаді зараз головніше за те, що не працюють пивзаводи та пивбари.
"Економіка міста не тримається лише на пивзаводах і на магазинах, де продають алкоголь. Тому прошу всіх підприємців, які займаються такою діяльністю, з розумінням поставитися до такої ситуації, перечекати. Святкувати будемо після перемоги", - сказав Поліщук.
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Про це він розповів у своєму відеозверненні 17 березня.
"Сьогодні ми маємо бути максимально зібраними, дбати про безпеку, порядок в нашій громаді. На жаль, у тих областях, де дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пішло у продаж все підряд. Ситуація з безпекою стала набагато гіршою, трапляються надзвичайні ситуації через людей у стані алкогольного сп'яніння", - сказав Поліщук.
Нагадав, що зараз багато жителів області мають зброю, тому особи, які вживають алкоголь, можуть якось спровокувати цих людей. Також є ті, хто випиває, маючи власну зброю. Мер вважає, що це непримустимо.
"Той, хто хоче випити, нап'ється і пивом, і вином, і іншими слабоалкогольними напоями. Тому сьогодні ситуація вимагає від нас такого рішення", - сказав мер і зауважив, що безпека і порядок у громаді зараз головніше за те, що не працюють пивзаводи та пивбари.
"Економіка міста не тримається лише на пивзаводах і на магазинах, де продають алкоголь. Тому прошу всіх підприємців, які займаються такою діяльністю, з розумінням поставитися до такої ситуації, перечекати. Святкувати будемо після перемоги", - сказав Поліщук.
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Коментарі 2
Слава Україні.Я поясню людям , які не розуміють чому треба продавати алкоголь, на разі надходження податків в країну і так мале-це раз , втрата робочих мість - це два , кількість біженців і так збільшується , а напитися дуже лехко , ( купити на точці пальоної горілки)і "з під пола дуже лехко" Але зрозумійте ці гроші неоподатковуютьсЯ, ТАК ЧОМУ НЕ ДАТИ ПІДПРИЄМЦЯМ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ, І ЗАРОБЛЯТИ СОБІ НА ЖИТТЯ В ЦЕЙ ТЯЖКИЙ ЧАС , АЛКОГОЛЬ ЦЕ КОЛО 40% ЗАРОБІТКУ БУДЬ ЯКОГО НЕВЕЛИЧКОГО МАГАЗИНУ, ТАКИМИ ЗАКОНАМИ МИ ДОБ"ЄМОСЯ ТІЛЬКИ ЗАНЕПАД БІЗНЕСУ , МІСЬКОМУ ГОЛОВІ ЛЕГКО ГОВОРИТИ ПОТЕРПІТЬ , КОЛИ НАПИЛЯВ СОБІ МІЛЬЙОНІВ. МОЛОДЕЦЬ
він говорить про людей в барах, а скільки людей обслуговує продаж пива ?- це дистрибюція , заводи , продавці , торгові представники, мерчендайзери , бухгалтери, водії експедитори - тисячі робочих місць. Орендодавці втрачают оренду , яка теж податкується(податок на нерухомість хто відмінив), люди втрачають заробіток, а скільки війна затянется ніхто не знаЄ так скільки пане міський голова мені терпіти без зарплати?????????
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