Поліщук розповів, чому у Луцькій громаді продовжили заборону на продаж алкоголю: що робити підприємцям

Ігор Поліщук пояснив, жителям чому у громаді і далі не продаватимуть алкоголь.



Про це він розповів у своєму відеозверненні 17 березня.



"Сьогодні ми маємо бути максимально зібраними, дбати про безпеку, порядок в нашій громаді. На жаль, у тих областях, де дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пішло у продаж все підряд. Ситуація з безпекою стала набагато гіршою, трапляються надзвичайні ситуації через людей у стані алкогольного сп'яніння", - сказав Поліщук.



Нагадав, що зараз багато жителів області мають зброю, тому особи, які вживають алкоголь, можуть якось спровокувати цих людей. Також є ті, хто випиває, маючи власну зброю. Мер вважає, що це непримустимо.



"Той, хто хоче випити, нап'ється і пивом, і вином, і іншими слабоалкогольними напоями. Тому сьогодні ситуація вимагає від нас такого рішення", - сказав мер і зауважив, що безпека і порядок у громаді зараз головніше за те, що не працюють пивзаводи та пивбари.



"Економіка міста не тримається лише на пивзаводах і на магазинах, де продають алкоголь. Тому прошу всіх підприємців, які займаються такою діяльністю, з розумінням поставитися до такої ситуації, перечекати. Святкувати будемо після перемоги", - сказав Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна військова адміністрація дозволила повернути у продаж пиво, вино на слабоалкогольні напої . Але мер Луцькапояснив, жителям чому у громаді і далі не продаватимуть алкоголь.Про це він розповів у своєму відеозверненні 17 березня."Сьогодні ми маємо бути максимально зібраними, дбати про безпеку, порядок в нашій громаді. На жаль, у тих областях, де дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пішло у продаж все підряд. Ситуація з безпекою стала набагато гіршою, трапляються надзвичайні ситуації через людей у стані алкогольного сп'яніння", - сказав Поліщук.Нагадав, що зараз багато жителів області мають зброю, тому особи, які вживають алкоголь, можуть якось спровокувати цих людей. Також є ті, хто випиває, маючи власну зброю. Мер вважає, що це непримустимо."Той, хто хоче випити, нап'ється і пивом, і вином, і іншими слабоалкогольними напоями. Тому сьогодні ситуація вимагає від нас такого рішення", - сказав мер і зауважив, що безпека і порядок у громаді зараз головніше за те, що не працюють пивзаводи та пивбари."Економіка міста не тримається лише на пивзаводах і на магазинах, де продають алкоголь. Тому прошу всіх підприємців, які займаються такою діяльністю, з розумінням поставитися до такої ситуації, перечекати. Святкувати будемо після перемоги", - сказав Поліщук.

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