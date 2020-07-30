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Чоловікам-біженцям у Луцьку наголошують ставати на військовий облік

Чоловікам-біженцям у Луцьку наголошують ставати на військовий облік
Луцькрада наголошує чоловікам-біженцям віком від 18 до 60 років ставати на військовий облік, як цього потребує закон.

Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.

"На виконання пункту 2.2 наказу начальника Волинської ОВА від 28 лютого 2022 року №10 "Про збір інформації про місцеперебування осіб, які евакуювалися з районів проведення бойових дій та перебувають на території області" наш департамент соцполітики Луцькради щоденно надсилає повідомлення про чоловіків, віком від 18 до 60 років, які евакуювалися, до Луцького об'єднаного міського територіального центру комлектування та соціальної підтримки для постановки їх на військовий облік і вирішення питання щодо подальної мобілізації чи не мобілізації", - сказав Поліщук.

Крім того, працівники департаменту соцполітики під час реєстрації внутрішньо переміщених осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, наголошують про виконання ними військового обов'язку в умовах воєнного стану в Україні, та що вони повинні особисто з'явитися до військкомату і стати на військовий облік відповідно до ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу".

"Якщо ці люди приїхали до нас, зняли житло, не реєструються у департаменті соцполітики, у нинішніх умовах зобов'язати їх поставити на військовий облік - це фактично нереально. Однак звертаюся до усіх чоловіків-біженців віком від 18 до 60 років з вимогою виконати свій обов'язок і стати на облік у військкоматі", - сказав мер.

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Теги: Луцьк, біженці, чоловіки, військовий облік
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Коментарі 1
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По місту ходять патрулі тероборони. Київські машини видно відразу, досить часто вони привертають до себе голосною музикою. Можна перевіряти де вони зареєстровані.
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