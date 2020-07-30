Чоловікам-біженцям у Луцьку наголошують ставати на військовий облік





Про це Ігор Поліщук.



"На виконання пункту 2.2 наказу начальника Волинської ОВА від 28 лютого 2022 року №10 "Про збір інформації про місцеперебування осіб, які евакуювалися з районів проведення бойових дій та перебувають на території області" наш департамент соцполітики Луцькради щоденно надсилає повідомлення про чоловіків, віком від 18 до 60 років, які евакуювалися, до Луцького об'єднаного міського територіального центру комлектування та соціальної підтримки для постановки їх на військовий облік і вирішення питання щодо подальної мобілізації чи не мобілізації", - сказав Поліщук.



Крім того, працівники департаменту соцполітики під час реєстрації внутрішньо переміщених осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, наголошують про виконання ними військового обов'язку в умовах воєнного стану в Україні, та що вони повинні особисто з'явитися до військкомату і стати на військовий облік відповідно до ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу".



"Якщо ці люди приїхали до нас, зняли житло, не реєструються у департаменті соцполітики, у нинішніх умовах зобов'язати їх поставити на військовий облік - це фактично нереально. Однак звертаюся до усіх чоловіків-біженців віком від 18 до 60 років з вимогою виконати свій обов'язок і стати на облік у військкоматі", - сказав мер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькрада наголошує чоловікам-біженцям віком від 18 до 60 років ставати на військовий облік, як цього потребує закон.Про це розповів мер Луцька"На виконання пункту 2.2 наказу начальника Волинської ОВА від 28 лютого 2022 року №10 "Про збір інформації про місцеперебування осіб, які евакуювалися з районів проведення бойових дій та перебувають на території області" наш департамент соцполітики Луцькради щоденно надсилає повідомлення про чоловіків, віком від 18 до 60 років, які евакуювалися, до Луцького об'єднаного міського територіального центру комлектування та соціальної підтримки для постановки їх на військовий облік і вирішення питання щодо подальної мобілізації чи не мобілізації", - сказав Поліщук.Крім того, працівники департаменту соцполітики під час реєстрації внутрішньо переміщених осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, наголошують про виконання ними військового обов'язку в умовах воєнного стану в Україні, та що вони повинні особисто з'явитися до військкомату і стати на військовий облік відповідно до ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу"."Якщо ці люди приїхали до нас, зняли житло, не реєструються у департаменті соцполітики, у нинішніх умовах зобов'язати їх поставити на військовий облік - це фактично нереально. Однак звертаюся до усіх чоловіків-біженців віком від 18 до 60 років з вимогою виконати свій обов'язок і стати на облік у військкоматі", - сказав мер.

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