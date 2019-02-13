Макрон заявив, що Франція буде готуватися до «війни у Європі»

Макрон заявив, що Франція буде готуватися до «війни у Європі»
Президент Франції Еммануель Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

Макрона цитує Liberation, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Макрон авансував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро.

За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.

Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент".

Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії без подальших подробиць.

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Теги: Макрон, Франція, війна
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