Зеленський посмертно нагородив орденом підполковника з Волині
Сьогодні, 19:25
Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом “За мужність” ІІІ ступеня волинянина Віталія Власенка.
Підполковник Віталій Миколайович Власенко був викладачем Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського та комендантом студентського гуртожитку. До роботи у коледжі працював прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.
Про його загибель від рук російського окупанта стало відомо 7 березня.
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Підполковник Віталій Миколайович Власенко був викладачем Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського та комендантом студентського гуртожитку. До роботи у коледжі працював прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.
Про його загибель від рук російського окупанта стало відомо 7 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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