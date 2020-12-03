Зеленський посмертно нагородив орденом підполковника з Волині

Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом “За мужність” ІІІ ступеня волинянина Віталія Власенка.



Підполковник Віталій Миколайович Власенко був викладачем Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського та комендантом студентського гуртожитку. До роботи у коледжі працював прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.



Про його з

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