«У такий час – це просто злочин»: у Луцьку продовжують палити траву

Ігор Поліщук наполегливо просить цього не робити, адже дим додає ще більше тривоги жителям.



Про це він



"Нерозумні люди підпалюють суху траву. Як можна займатися підпалами трави в такий час, я просто не розумію. Сьогодні у районі Чернишевського загорілася велика площа, гасити виїжджали ДСНС. Сьогодні ДСНС і так важко: роботи більше, ніж достатньо. Зараз люди налякані, величезна купа диму додає додаткової тривоги, бо люди думають, що щось взірвалося, впала ракета, збили літак. Звертаюся до усіх, не потрібно палити траву. Її взагалі заборонено палити, а в такий час- це просто злочин", - сказав мер і наголосив, що департамент муніципальної варти і інші правоохоронні органи будуть слідкувати за цим і винних будуть притягувати до відповідальності згідно із законом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час воєнного стану продовжують палити траву. Мернаполегливо просить цього не робити, адже дим додає ще більше тривоги жителям.Про це він сказав у своєму відеозверненні."Нерозумні люди підпалюють суху траву. Як можна займатися підпалами трави в такий час, я просто не розумію. Сьогодні у районі Чернишевського загорілася велика площа, гасити виїжджали ДСНС. Сьогодні ДСНС і так важко: роботи більше, ніж достатньо. Зараз люди налякані, величезна купа диму додає додаткової тривоги, бо люди думають, що щось взірвалося, впала ракета, збили літак. Звертаюся до усіх, не потрібно палити траву. Її взагалі заборонено палити, а в такий час- це просто злочин", - сказав мер і наголосив, що департамент муніципальної варти і інші правоохоронні органи будуть слідкувати за цим і винних будуть притягувати до відповідальності згідно із законом.

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