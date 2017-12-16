У Підгайцівській громаді переселенці адаптувались і хочуть працювати. ФОТО

За 20 днів війни у Підгайцівській громаді знайшли прихисток понад дві сотні вимушених переселенців із Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харкова та Житомирщини.Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.Наразі частина людей самостійно налагоджують своє життя в орендованому житлі, частиною опікуються у Підгайцівській сільській раді – облаштовують умови для тимчасового перебування, забезпечують їх постільною білизною, ковдрами, подушками, матрацами, засобами гігієни, одягом, продуктами харчування.У кількох закладах вимушеним переселенцям організували триразове харчування, кошти на яке передбачили у місцевому бюджеті.Місця для тимчасового перебування переселенців створюють на базі незалучених раніше приміщень комунального значення - швидкими темпами підключають там водо- та електропостачання, придбали кілька холодильників, пральні машинки, електричні плити, зробили ремонт у душових кабінках, встановили бойлер, організовують спальні місця.Сім’ї, які вже трохи відійшли від пережитого стресу, намагаються повернутися до звичного життя, хочуть бути суспільно корисними та вже займаються пошуком роботи.Варто згадати й про те, що покращити умови перебування та адаптації на території громади допомагають міжнародні партнери та благодійники із Польщі та Німеччини. Вони вже надіслали на територію громади кілька гуманітарних вантажів із необхідними речами для захисників України та цивільного населення, яке змушене було лишити свої домівки та шукати порятунку в інших областях України.Уся допомога сортується та відправляється через волонтерські організації у напрямку центральної та східної України.