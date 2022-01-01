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«Азов» у Маріуполі за добу знищив 4 ворожі танки 2 БТРи

«Азов» у Маріуполі за добу знищив 4 ворожі танки 2 БТРи
Бійці полку "Азов" у Маріуполі за добу знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбили.

Про це йдеться у повідомленні "Азову" у Twitter.

Знищили близько роти ворожої піхоти.

"Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Окупант продовжує атакувати місто авіацією та артилерією. Ми даємо гідну відсіч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

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Теги: Маріуполь, танки, знищення, БТР, Росія, війна
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