«Азов» у Маріуполі за добу знищив 4 ворожі танки 2 БТРи





Про це



Знищили близько роти ворожої піхоти.



"Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Окупант продовжує атакувати місто авіацією та артилерією. Ми даємо гідну відсіч", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,



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