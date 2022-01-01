На Луганщині Росія обстріляла притулок для матерів із малюками





Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації"Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!", - написав він.

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