Байден назвав Путіна «головорізом»
Сьогодні, 21:36
Президент США Джо Байден назвав президента Росії Владіміра Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".
Про це він сказав виступаючи у четвер на заході, присвяченому Дню Святого Патріка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
На щорічному обіді друзів Ірландії на Капітолійському пагорбі Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".
Підтримуючи санкції проти Росії та України, Байден сказав, що Ірландія також "платить велику ціну" за внесок, який він назвав "немалим".
"Нейтральна країна, Ірландія, активізувалася, і вони беруть на себе удар за те, що роблять", - сказав президент США.
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Про це він сказав виступаючи у четвер на заході, присвяченому Дню Святого Патріка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
На щорічному обіді друзів Ірландії на Капітолійському пагорбі Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".
Підтримуючи санкції проти Росії та України, Байден сказав, що Ірландія також "платить велику ціну" за внесок, який він назвав "немалим".
"Нейтральна країна, Ірландія, активізувалася, і вони беруть на себе удар за те, що роблять", - сказав президент США.
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