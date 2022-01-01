В Україні повноцінно працює PayPal





Про це Михайло Федоров.



"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – пише міністр. Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.



Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян під час війни.

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