В Україні повноцінно працює PayPal
Сьогодні, 21:50
Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – пише міністр. Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.
Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян під час війни.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – пише міністр. Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.
Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян під час війни.
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