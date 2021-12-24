З колонії на Волині випустили одного в'язня для захисту країни





Про це йдеться у сюжеті



Заява, яку пишуть ув'язнені, проходить чимало інстанцій. Її розглядають у самій в'язниці на регіональному та державному рівнях, а вже тоді комісія при президентові.



З Маневицької виправної колонії на Волині, де відбувають покарання 403 злочинці, виявили таке бажання близько 30 осіб.



"Це люди, які відбувають покарання не вперше і за злочини, пов'язані, у тому числі, із торгівлею наркотиками або з посяганням на життя і здоров'ям громадян", - сказала речниця обласної прокуратури Наталка Мурахевич.



Але всі вони не мають військового досвіду, що є ключовим фактором цього помилування, тому його отримав лише один в'язень з Волині.



Він відбував покарання за крадіжку, раніше воював на Сході і знає, як поводитися із зброєю в руках.



Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський повідомив, що учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 199 колишніх в'язнів отримали помилування та відправилися захищати Україну від російських загарбників. Серед них і один ув'язнений, який відбував покарання у Маневицькій колонії на Волині.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Заява, яку пишуть ув'язнені, проходить чимало інстанцій. Її розглядають у самій в'язниці на регіональному та державному рівнях, а вже тоді комісія при президентові.З Маневицької виправної колонії на Волині, де відбувають покарання 403 злочинці, виявили таке бажання близько 30 осіб."Це люди, які відбувають покарання не вперше і за злочини, пов'язані, у тому числі, із торгівлею наркотиками або з посяганням на життя і здоров'ям громадян", - сказала речниця обласної прокуратуриАле всі вони не мають військового досвіду, що є ключовим фактором цього помилування, тому його отримав лише один в'язень з Волині.Він відбував покарання за крадіжку, раніше воював на Сході і знає, як поводитися із зброєю в руках.Нагадаємо, 28 лютогоповідомив, що учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію