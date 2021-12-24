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З колонії на Волині випустили одного в'язня для захисту країни

З колонії на Волині випустили одного в'язня для захисту країни
199 колишніх в'язнів отримали помилування та відправилися захищати Україну від російських загарбників. Серед них і один ув'язнений, який відбував покарання у Маневицькій колонії на Волині.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Заява, яку пишуть ув'язнені, проходить чимало інстанцій. Її розглядають у самій в'язниці на регіональному та державному рівнях, а вже тоді комісія при президентові.

З Маневицької виправної колонії на Волині, де відбувають покарання 403 злочинці, виявили таке бажання близько 30 осіб.

"Це люди, які відбувають покарання не вперше і за злочини, пов'язані, у тому числі, із торгівлею наркотиками або з посяганням на життя і здоров'ям громадян", - сказала речниця обласної прокуратури Наталка Мурахевич.

Але всі вони не мають військового досвіду, що є ключовим фактором цього помилування, тому його отримав лише один в'язень з Волині.

Він відбував покарання за крадіжку, раніше воював на Сході і знає, як поводитися із зброєю в руках.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський повідомив, що учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти.


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Теги: Маневичі, колонія, крадіжка, захищати країну
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