У США підтримали припинення «нормальної торгівлі» з Росією

У США підтримали припинення «нормальної торгівлі» з Росією
Нижня палата американського Конгресу підтримала законопроект із відкликання статусу найбільшого сприяння торгівлі з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Палата представників вирішила припинити нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Законопроект підтримали 424 конгресмени.

Документ покликаний завдати економічної шкоди Росії за "неспровоковане та жорстоке вторгнення до України". Тепер законопроект повинен підтримати і Сенат. Голосування у верхній палаті заплановане на наступний тиждень.

Після підтримки законопроекту обома палатами США можуть запровадити додаткові мита на російську продукцію. Щоправда, РФ зможе оскаржити такий крок в арбітражі Світової організації торгівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, Росія, санкції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній гравець «Волині» склав присягу та захищатиме Україну. ВІДЕО
17 березень, 23:53
У Швеції ініціюють блокаду російських кораблів
17 березень, 23:27
У США підтримали припинення «нормальної торгівлі» з Росією
17 березень, 22:50
Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
17 березень, 22:25
З колонії на Волині випустили одного в'язня для захисту країни
17 березень, 22:11
Схожі новини
Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена
16 березень, 01:59
В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
02 березень, 21:32
Байден запровадив санкції проти Байден запровадив санкції проти
22 лютий, 01:06
РФ вимагає США скасувати санкції РФ вимагає США скасувати санкції
04 жовтень, 2016, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Сьогодні, 02:25
 0
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Сьогодні, 01:58
 0
ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
 0
Росія хоче використати в Україні тисячу найманців із Сирії, – Генштаб
Сьогодні, 01:10
 0
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
Сьогодні, 00:59
 0
Медіа
відео
1/8