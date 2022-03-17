У Швеції ініціюють блокаду російських кораблів





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Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна в шведських портах - інакше вони самі ініціюють блокаду.



На зборах у четевер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя.



"Ми повідомили організацію роботодавців та посередницький інститут про те, що буде запроваджено блокаду", - сказав Ерік Хельгесон, віцеголова шведської профспілки портових робітників, додавши, що блокада розпочнеться 28 березня, але за потреби профспілка готова діяти і раніше.



Блокада пошириться на судна, що прямують у Росію та з Росії, судна, що перевозять російські товари, та судна, що належать Росії.



Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.



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"Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах та цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити, залежно від наших умов", - додав Ерік Хельгесон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шведська профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду суден, що пов’язані з Росією.Про це, як пише "Європейська правда", Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна в шведських портах - інакше вони самі ініціюють блокаду.На зборах у четевер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя."Ми повідомили організацію роботодавців та посередницький інститут про те, що буде запроваджено блокаду", - сказав Ерік Хельгесон, віцеголова шведської профспілки портових робітників, додавши, що блокада розпочнеться 28 березня, але за потреби профспілка готова діяти і раніше.Блокада пошириться на судна, що прямують у Росію та з Росії, судна, що перевозять російські товари, та судна, що належать Росії.Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка""Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах та цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити, залежно від наших умов", - додав Ерік Хельгесон.

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