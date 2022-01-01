Колишній гравець «Волині» склав присягу та захищатиме Україну. ВІДЕО

Колишній гравець «Волині» склав присягу та захищатиме Україну. ВІДЕО
Колишній гравець луцької "Волині" Андрій Богданов став на захист української землі від російських загарбників.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Ексравець "Волині" Андрій Богданов записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.

Нещодавно футболіст склав присягу на вірність українському народові.

Як відомо, зараз Андрій Богданов є гравцем "Колоса" з Ковалівки, а у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині". За "хрестоносців" Богданов зіграв 17 матчів.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол, війна
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