Колишній гравець «Волині» склав присягу та захищатиме Україну. ВІДЕО





Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.



Ексравець "Волині" Андрій Богданов записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.



Нещодавно футболіст склав присягу на вірність українському народові.

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Як відомо, зараз Андрій Богданов є гравцем "Колоса" з Ковалівки, а у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині". За "хрестоносців" Богданов зіграв 17 матчів.

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