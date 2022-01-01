Колишній гравець «Волині» склав присягу та захищатиме Україну. ВІДЕО
17 березень, 23:53
Колишній гравець луцької "Волині" Андрій Богданов став на захист української землі від російських загарбників.
Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Ексравець "Волині" Андрій Богданов записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.
Нещодавно футболіст склав присягу на вірність українському народові.
Як відомо, зараз Андрій Богданов є гравцем "Колоса" з Ковалівки, а у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині". За "хрестоносців" Богданов зіграв 17 матчів.
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Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Ексравець "Волині" Андрій Богданов записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.
Нещодавно футболіст склав присягу на вірність українському народові.
Як відомо, зараз Андрій Богданов є гравцем "Колоса" з Ковалівки, а у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині". За "хрестоносців" Богданов зіграв 17 матчів.
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