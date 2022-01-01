18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження журналістка Олена Лівіцька (на фото), колишній директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич.
Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк.
Також у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost вітання з днем народження для Вікторії Слюсарської надіслала сім'я Панафідіних: "Наша люба сестричко, кумасю! Щиро вітаємо тебе з днем народження! Зичимо міцного-міцного здоров'я, сімейного благополуччя, кар'єрного росту та дрібних та великих радостей! Будь щасливою".
18 березня на Волині: гортаючи календар
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Адріан, Іраїда, Костянтин, Марк, Федір.
Цього дня колишньому голові Волинської облдержадміністрації Борису Клімчуку виповнилося б 70 років.
Нагадаємо, Борис Клімчук помер 2 вересня під час лікування в Німеччині.
18 березня 1921 року між Польщею і Росією було укладено Ризький договір, згідно з яким Луцьк перейшов до складу Польщі.
А в цей день 1994 року Волинське духовне училище УПЦ одержало статус духовної семінарії.
У 2012 році в Луцьку мітингували люди, які вимагали покарати ґвалтівників Оксани Макар.
Учасники акції вимагали присудити злочинцям довічне ув'язнення.
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Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк.
Також у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost вітання з днем народження для Вікторії Слюсарської надіслала сім'я Панафідіних: "Наша люба сестричко, кумасю! Щиро вітаємо тебе з днем народження! Зичимо міцного-міцного здоров'я, сімейного благополуччя, кар'єрного росту та дрібних та великих радостей! Будь щасливою".
18 березня на Волині: гортаючи календар
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Адріан, Іраїда, Костянтин, Марк, Федір.
Цього дня колишньому голові Волинської облдержадміністрації Борису Клімчуку виповнилося б 70 років.
Нагадаємо, Борис Клімчук помер 2 вересня під час лікування в Німеччині.
18 березня 1921 року між Польщею і Росією було укладено Ризький договір, згідно з яким Луцьк перейшов до складу Польщі.
А в цей день 1994 року Волинське духовне училище УПЦ одержало статус духовної семінарії.
У 2012 році в Луцьку мітингували люди, які вимагали покарати ґвалтівників Оксани Макар.
Учасники акції вимагали присудити злочинцям довічне ув'язнення.
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