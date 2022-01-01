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Зеленський розповів, як Україну повертають до життя

Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
Президент України Володимир записав чергове відео звернення до українського народу. У зверненні глава держави подякував іноземним партнерам та розповів, як влада повертає країну до життя.

На початку звернення Володимир Зеленський попередив всіх росіян, які захочуть приєднатися до окупаційної армії: «Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які пропонують вам за коротке».

Крім цього Володимир Зеленський розповів, що виступив перед парламентом Німеччини.

«Ми бачили, як Німеччина десятиліттями боролася за економіку. За нові російські газопроводи і старі європейські мрії. Мрії про якусь співпрацю, яку Росія давно не сприймає всерйоз. Ми бачимо, що погляди німців змінюються і це дуже важливо. Більшість німців виступають за перегляд старої політики, тому Оланд Шольц має великий шанс дати НІмеччині оновлене лідерство і дати Європі мир. Такий, який гарантує безпеку кожній державі в Європі і Україні передусім», - сказав Володимир Зеленський та побажав Німеччині і партнерам реалізувати цю місію.

Подякува президент України і президенту Франції, з яким обговорив спільні подальші дії, та Джо Байдену за нову і дієву підтримку держави. Зеленський зазначив, що деталі допомоги не може відкрити, щоб всі плани України не знав ворог.

«Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили в 2014-2015 роках. Країну, яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми інші і це дозволяє нам захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні», - сказав Володимир Зеленський.

Опісля президент розповів, як українська влада повертає країну до життя та які рішення вже прийняті. Зокрема, за словами Володимира Олександровича, уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців.

«Будь-який бізнес може тримати кредит під 0%. На час воєнного стану + 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. А загальний обсяг кредити може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть користуватися програмою», - сказав президент.

Також Зеленський розповів, що Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

«Було більше, ніж 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаться обов’язковими лише близько 20. Лише ті, які є обов’язковими і які не можна скасувати. Для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип – оголосив про початок діяльності і вільно працюєш», - зазначив глава держави.

Третьою новиною було те, що особливе завдання отримав Нацбанк України, нардепи та урядовці. Президент доручив знайти законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках.

«Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква... Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі». Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 22-го дня війни», - підсумував Володимир Зеленський.

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Теги: Володимир Зеленський, війна, звернення
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