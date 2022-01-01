ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО

ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО
Повітряні Сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі.

За день протиповітряна оборона вразила 14 цілей. Про це повідомляють у Командування Повітряних сил ЗСУ.

Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів.

Тож 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:
- 7 літаків;
- 1 вертоліт;
- 3 БпЛА;
- 3 крилаті ракети.


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Теги: ЗСУ, війна, Україна, росія
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