У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Сьогодні, 01:58
В обласному центрі 25 художників з області й інших міст розфарбовують патріотичними малюнками понад тисячу квадратних метрів одного з міських бомбосховищ.
Про це Суспільному розповіла організаторка акції, художниця Тетяна Мялковська.
Після оголошення у соцмережах про розпис стін приміщення відгукнулося майже 70 людей, які вирішили приєднатись до акції. Організаторка говорить: кожен малює те, що хоче і що виходить найкраще.
Робота художників
"Дали клич по друзях, назбирали гроші, купили фарби, пігменти. Ми створюємо художній простір, наповнюємо його любов’ю, для того, щоб людям, які перебувають тут, не так було тривожно", – каже Тетяна Мялковська.
Художники розділилися на групи та обрали собі стіни для малювання. Як розповіла лучанка Лідія Куліш, малює маленьку україночку-донечку, яка чекає тата-захисника.
"Такі масштаби, такі об’єми дуже тішать, тому що це такий шанс спробувати, тим більше серця молоді і людей різного віку переповнені любов’ю і бажанням щось зробити, допомогти", – зазначила жінка.
Нещодавно переїхала до Луцька через постійне бомбардування Києва Віолета Цибочкіна, яка працює в одному зі столичних вишів, де викладає рисунок і живопис. Зі слів киянки, під час розпису стін бомбосховища страх поступово відступає.
"Вирішила переїхати із собачками і мамою, і потяг обстрілювали і страшно було, а це – терапія. Я реально боялася і ще боюся, намагаюсь з цим щось робити, тренуюся на свіжому повітрі, посуд мию і малюванням займаюся", – розповіла Віолета Цибочкіна.
Задля безпеки постійно перебуває в бомбосховищі та стежить за порядком комендант і батько п'ятьох дітей Микола. З його слів, з допомогою волонтерів сховище впорядковують самотужки.
"У нас приходять люди, близько 200 осіб приходить в укриття. Коли ми тільки сюди прийшли, тут стояли кілька стільчиків і нічого не було, але волонтери привезли стільчики, одіяла, мають ще привезти ліжка", – розповів чоловік.
Не лише під час повітряної тривоги, а й в інший час в приміщенні перебувають діти Миколи. Один із синів, 7-річний Михайло, теж долучився до акції, щоб розмалювати на стіні сузір’я. Для зірок, говорить, буде брати зелену, жовту і фіолетову фарби.
До бомбосховища під час тривоги приходять мешканці п'яти багатоповерхівок. Одна з місцевих жительок Оксана Ярош, яка разом із сім’єю та сусідами спускається в укриття, розповіла: в бомбосховищі створили своєрідну арттерапію для людей.
"Дітей дуже багато і це нервово, а так можна відволікатись, роздивлятись картинки. Ми тепер знаємо один одного, в нас є плани – перемога, створення ОСББ, щось облаштовуємо. Це гуртує, українці круті", – каже лучанка.
Зі слів організаторки акції Тетяни Мялковської, у луцьких закладах та структурах, де нині є укриття, художники з Волині та інших областей готові долучитися до патріотичної акції й надалі та розмальовувати стіни.
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Про це Суспільному розповіла організаторка акції, художниця Тетяна Мялковська.
Після оголошення у соцмережах про розпис стін приміщення відгукнулося майже 70 людей, які вирішили приєднатись до акції. Організаторка говорить: кожен малює те, що хоче і що виходить найкраще.
Робота художників
"Дали клич по друзях, назбирали гроші, купили фарби, пігменти. Ми створюємо художній простір, наповнюємо його любов’ю, для того, щоб людям, які перебувають тут, не так було тривожно", – каже Тетяна Мялковська.
Художники розділилися на групи та обрали собі стіни для малювання. Як розповіла лучанка Лідія Куліш, малює маленьку україночку-донечку, яка чекає тата-захисника.
"Такі масштаби, такі об’єми дуже тішать, тому що це такий шанс спробувати, тим більше серця молоді і людей різного віку переповнені любов’ю і бажанням щось зробити, допомогти", – зазначила жінка.
Нещодавно переїхала до Луцька через постійне бомбардування Києва Віолета Цибочкіна, яка працює в одному зі столичних вишів, де викладає рисунок і живопис. Зі слів киянки, під час розпису стін бомбосховища страх поступово відступає.
"Вирішила переїхати із собачками і мамою, і потяг обстрілювали і страшно було, а це – терапія. Я реально боялася і ще боюся, намагаюсь з цим щось робити, тренуюся на свіжому повітрі, посуд мию і малюванням займаюся", – розповіла Віолета Цибочкіна.
Задля безпеки постійно перебуває в бомбосховищі та стежить за порядком комендант і батько п'ятьох дітей Микола. З його слів, з допомогою волонтерів сховище впорядковують самотужки.
"У нас приходять люди, близько 200 осіб приходить в укриття. Коли ми тільки сюди прийшли, тут стояли кілька стільчиків і нічого не було, але волонтери привезли стільчики, одіяла, мають ще привезти ліжка", – розповів чоловік.
Не лише під час повітряної тривоги, а й в інший час в приміщенні перебувають діти Миколи. Один із синів, 7-річний Михайло, теж долучився до акції, щоб розмалювати на стіні сузір’я. Для зірок, говорить, буде брати зелену, жовту і фіолетову фарби.
До бомбосховища під час тривоги приходять мешканці п'яти багатоповерхівок. Одна з місцевих жительок Оксана Ярош, яка разом із сім’єю та сусідами спускається в укриття, розповіла: в бомбосховищі створили своєрідну арттерапію для людей.
"Дітей дуже багато і це нервово, а так можна відволікатись, роздивлятись картинки. Ми тепер знаємо один одного, в нас є плани – перемога, створення ОСББ, щось облаштовуємо. Це гуртує, українці круті", – каже лучанка.
Зі слів організаторки акції Тетяни Мялковської, у луцьких закладах та структурах, де нині є укриття, художники з Волині та інших областей готові долучитися до патріотичної акції й надалі та розмальовувати стіни.
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