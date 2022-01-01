ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом
Сьогодні, 04:30
Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова.
Про це повідомив добровольчий батальйон "Донбас" у Фейсбуці.
У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".
"Кожен російський військовий злочинець обов‘язково понесе покарання", - зауважили в дописі, нагадавши, що саме командир костромських десантників віддавав накази розстрілювати українських бійців під Іловайськом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив добровольчий батальйон "Донбас" у Фейсбуці.
У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".
"Кожен російський військовий злочинець обов‘язково понесе покарання", - зауважили в дописі, нагадавши, що саме командир костромських десантників віддавав накази розстрілювати українських бійців під Іловайськом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мер Мелітополя розповів про своє перебування у полоні окупантів
Сьогодні, 05:30
ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом
Сьогодні, 04:30
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Сьогодні, 01:58
Медіа