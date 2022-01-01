ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом

ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом
Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова.

Про це повідомив добровольчий батальйон "Донбас" у Фейсбуці.

У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".

"Кожен російський військовий злочинець обов‘язково понесе покарання", - зауважили в дописі, нагадавши, що саме командир костромських десантників віддавав накази розстрілювати українських бійців під Іловайськом.





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Теги: ЗСУ, Іловайськ, війна
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