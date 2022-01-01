Щодня на Маріуполь окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб, – міськрада

Щодня на Маріуполь окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб, – міськрада
За добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. Попередньо у місті зруйновано майже 80% житлового фонду, 30% з яких не підлягають відновленню.

Про це інформує Маріупольська міськрада а Телеграмі.

Також у місті, яке вже 16 днів перебуває у блокаді, залишається понад 350 тисяч мирних жителів.

Зазначається, що люди змушені ховатися у бомбосховищах та підвалах через безперервні обстріли з боку російських окупантів.

За останні дві доби близько 6,5 тисячі автомобілів змогли вирватися з міста. Частина людей дісталася Запоріжжя, де вони отримали допомогу. Усього виїхати вдалося близько 30 тисяч жителям Маріуполя.

Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону міста та відбивають атаки противника, який перевищує їх за чисельністю. Бої точаться на околицях міста.


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Теги: Маріуполь, війна
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