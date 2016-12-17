Байден проведе переговори з очільником Китаю і попередить про неприпустимість допомоги РФ

Джо Байден 18 березня проведе переговори з очільником Китаю Сі Цзінь Піном.



Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує



За його словами, Байден попередить Сі Цзінь Піна, що Китай понесе відповідальність, якщо підтримає Росію у війні з Україною.



"Ми продовжуємо закликати всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі впливу, щоб змусити Москву припинити цю війну", — зазначив державний секретар.



Блінкен вважає, що Китай має використати свій вплив на Путіна для захисту міжнародних правил.



"Натомість, схоже, Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засуджувати цю агресію, намагаючись представити себе нейтральним арбітром. І ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії, зокрема військової техніки для використання в Україні. Президент Байден розмовлятиме з Сі Цзінь Піном і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживатиме для підтримки агресії Росії", — сказав держсекретар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАберезня проведе переговори з очільником КитаюПро це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує CNN За його словами, Байден попередить Сі Цзінь Піна, що Китай понесе відповідальність, якщо підтримає Росію у війні з Україною."Ми продовжуємо закликати всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі впливу, щоб змусити Москву припинити цю війну", — зазначив державний секретар.Блінкен вважає, що Китай має використати свій вплив на Путіна для захисту міжнародних правил."Натомість, схоже, Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засуджувати цю агресію, намагаючись представити себе нейтральним арбітром. І ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії, зокрема військової техніки для використання в Україні. Президент Байден розмовлятиме з Сі Цзінь Піном і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживатиме для підтримки агресії Росії", — сказав держсекретар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію