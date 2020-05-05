У Львові вранці прогриміли вибухи

У Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ«Приблизно півгодини тому були вибухи у Львові. Дим на околиці Львова. Видно спалах. Поки що більше деталей, на жаль, я не можу сказати», – повідомив він.На місце виїхали рятувальники.Мерповідомив, що ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.«Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна».