У Львові вранці прогриміли вибухи

У Львові вранці прогриміли вибухи
У Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Приблизно півгодини тому були вибухи у Львові. Дим на околиці Львова. Видно спалах. Поки що більше деталей, на жаль, я не можу сказати», – повідомив він.

На місце виїхали рятувальники.

Мер Андрій Садовий повідомив, що ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.

«Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна».

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Теги: Львів, вибух
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