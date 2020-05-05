У Львові вранці прогриміли вибухи
Сьогодні, 07:56
У Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«Приблизно півгодини тому були вибухи у Львові. Дим на околиці Львова. Видно спалах. Поки що більше деталей, на жаль, я не можу сказати», – повідомив він.
На місце виїхали рятувальники.
Мер Андрій Садовий повідомив, що ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.
«Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна».
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Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«Приблизно півгодини тому були вибухи у Львові. Дим на околиці Львова. Видно спалах. Поки що більше деталей, на жаль, я не можу сказати», – повідомив він.
На місце виїхали рятувальники.
Мер Андрій Садовий повідомив, що ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.
«Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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