У Львові окупанти ракетами вдарили по авіаремонтному заводу
Сьогодні, 08:28
У Львові кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу.
Про це повідомив мер Львова на своїй сторінці у фейсбуці Андрій Садовий.
"Від ударів його будівлю знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, що у Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.
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Про це повідомив мер Львова на своїй сторінці у фейсбуці Андрій Садовий.
"Від ударів його будівлю знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, що у Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.
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