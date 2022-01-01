У Києві росіяни обстріляли житловий квартал у Подільському районі





Про це повідомляють у телеграм-каналі



"На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляли житловий квартал у Подільському районі.Про це повідомляють у телеграм-каналі КМДА "На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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