У Києві росіяни обстріляли житловий квартал у Подільському районі
Сьогодні, 08:53
Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляли житловий квартал у Подільському районі.
Про це повідомляють у телеграм-каналі КМДА.
"На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі КМДА.
"На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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