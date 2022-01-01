У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів





Про це повідомляє



Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 14200 осіб,

танків ‒ 450 од,

бойових броньованих машин ‒ 1448 од,

артилерійських систем – 205 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків – 93 од,

гелікоптерів – 112 од,

автомобільної техніки - 879 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.

Спеціальна техніка - 11.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 14 тисяч осіб.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 14200 осіб,танків ‒ 450 од,бойових броньованих машин ‒ 1448 од,артилерійських систем – 205 од,РСЗВ - 72 од,засоби ППО - 43 од,літаків – 93 од,гелікоптерів – 112 од,автомобільної техніки - 879 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.Спеціальна техніка - 11.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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