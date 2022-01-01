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У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Станом на 18 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 14 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.


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Теги: Росія, Україна, війна
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