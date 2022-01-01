У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:14
Станом на 18 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 14 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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