Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати

Через обстріл авіаремонтного заводу біля Львова лучан, помешкання яких розташовані недалеко від авіаремонтного заводу «Мотор», просять переїхати.Про це сказав Луцький міський головау відеозверненні 18 березня.Він зауважив, що уночі 18 березня«У Луцьку є завод «Мотор». На превеликий жаль, він – теж у зоні ризику. Ми не знаємо, буде удар чи не буде, коли він буде, якщо буде. Але сьогоднішні події показують, що це може статися, тому потрібно бути обережними і подбати про свою безпеку завчасно», - сказав міський голова.Він звернувся до жителів декількох вулиць, які розташовані близько від заводу, з проханням поки переїхати до друзів, родичів чи інших людей, які готові надати прихисток.Йдеться, зокрема, про тих, хто проживає на вулиці Ківерцівській у будинках від номеру від 2а до 30, вулиці Авіаторів, і бічних від вулиці Авіаторів – Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Жуковського , Озерецька, Петрова.«За можливості без паніки, але переїдьте до ваших родичі, друзів, колег,до людей,які готові надати житло і прихистити. Віднесіться, будь ласка, до цієї інформації відповідально», - закликав очільник міста.Для тих, хто не може знайти альтернативу самостійно, радять звернетися до секретаря міської ради, депутата від цього округу Юрія Безпятка (050 962 67 74).Поліщук наголосив, що краще зараз переборщити із питаннями безпеки, аніж потім підраховувати жертви.