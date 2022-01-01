Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
Через обстріл авіаремонтного заводу біля Львова лучан, помешкання яких розташовані недалеко від авіаремонтного заводу «Мотор», просять переїхати.
Про це сказав Луцький міський голова Ігор Поліщук у відеозверненні 18 березня.
Він зауважив, що уночі 18 березня у Львові обстріляли ракетами авіаремонтний завод.
«У Луцьку є завод «Мотор». На превеликий жаль, він – теж у зоні ризику. Ми не знаємо, буде удар чи не буде, коли він буде, якщо буде. Але сьогоднішні події показують, що це може статися, тому потрібно бути обережними і подбати про свою безпеку завчасно», - сказав міський голова.
Він звернувся до жителів декількох вулиць, які розташовані близько від заводу, з проханням поки переїхати до друзів, родичів чи інших людей, які готові надати прихисток.
Йдеться, зокрема, про тих, хто проживає на вулиці Ківерцівській у будинках від номеру від 2а до 30, вулиці Авіаторів, і бічних від вулиці Авіаторів – Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Жуковського , Озерецька, Петрова.
«За можливості без паніки, але переїдьте до ваших родичі, друзів, колег,до людей,які готові надати житло і прихистити. Віднесіться, будь ласка, до цієї інформації відповідально», - закликав очільник міста.
Для тих, хто не може знайти альтернативу самостійно, радять звернетися до секретаря міської ради, депутата від цього округу Юрія Безпятка (050 962 67 74).
Поліщук наголосив, що краще зараз переборщити із питаннями безпеки, аніж потім підраховувати жертви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сказав Луцький міський голова Ігор Поліщук у відеозверненні 18 березня.
Він зауважив, що уночі 18 березня у Львові обстріляли ракетами авіаремонтний завод.
«У Луцьку є завод «Мотор». На превеликий жаль, він – теж у зоні ризику. Ми не знаємо, буде удар чи не буде, коли він буде, якщо буде. Але сьогоднішні події показують, що це може статися, тому потрібно бути обережними і подбати про свою безпеку завчасно», - сказав міський голова.
Він звернувся до жителів декількох вулиць, які розташовані близько від заводу, з проханням поки переїхати до друзів, родичів чи інших людей, які готові надати прихисток.
Йдеться, зокрема, про тих, хто проживає на вулиці Ківерцівській у будинках від номеру від 2а до 30, вулиці Авіаторів, і бічних від вулиці Авіаторів – Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Жуковського , Озерецька, Петрова.
«За можливості без паніки, але переїдьте до ваших родичі, друзів, колег,до людей,які готові надати житло і прихистити. Віднесіться, будь ласка, до цієї інформації відповідально», - закликав очільник міста.
Для тих, хто не може знайти альтернативу самостійно, радять звернетися до секретаря міської ради, депутата від цього округу Юрія Безпятка (050 962 67 74).
Поліщук наголосив, що краще зараз переборщити із питаннями безпеки, аніж потім підраховувати жертви.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
А чи нема вже, нарешті, можливості розміщення біля наших двох потенційних цілей (а ще краще поблизу міста!) пари-трійки батарей зрк "Оса", чи :Стріла 10"? Для чого втікати, якщо крилаті ракети не так вже й тяжко збивати? І дефіцитні Буки/Тори/С 125/300 для цього не обов'язкові?
Не розумію позиції мера. Фактично в своєму зверненні він дає локацію для потенційного обстрілу, що категорично заборонено вислітлювати в засобах масової інформації
Наш мер просто мудак! Для чого працювати на окупанта?!
Вибір редактора
Останні новини
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України
Сьогодні, 10:35
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:14
Медіа