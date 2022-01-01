На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм-каналі.
"Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм-каналі.
"Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.
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