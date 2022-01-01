На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34





Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм-каналі.



"Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

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