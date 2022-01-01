У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася учора, 17 березня, по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. На паркувальному майданчику, 40-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault, допустила наїзд на 76-річну пішохідку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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