У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні

У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Автопригода трапилася учора, 17 березня, по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. На паркувальному майданчику, 40-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault, допустила наїзд на 76-річну пішохідку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:42
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
23 лютий, 21:01
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
18 лютий, 12:01
ДТП у Луцьку, у якій загинув єпископ Олег Ведмеденко: що розповіли свідки. ВІДЕО ДТП у Луцьку, у якій загинув єпископ Олег Ведмеденко: що розповіли свідки. ВІДЕО
12 лютий, 13:07
У Луцьку автівка збила жінку, яка переходила дорогу між пішохідними переходами. ВІДЕО У Луцьку автівка збила жінку, яка переходила дорогу між пішохідними переходами. ВІДЕО
11 лютий, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
 0
У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:42
 0
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
 0
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
 0
Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8