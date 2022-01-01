Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
Внаслідок ракетного обстрілу по Львову вранці 18 березня постраждала одна людина.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі.
"Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - йдеться у його повідомленні.
Також Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу одна людина поранена, вона - у стані середньої важкості.
Ртувальники завершують гасіння пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі.
"Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - йдеться у його повідомленні.
Також Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу одна людина поранена, вона - у стані середньої важкості.
Ртувальники завершують гасіння пожежі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:14
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:42
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
Медіа