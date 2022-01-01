 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина

Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Внаслідок ракетного обстрілу по Львову вранці 18 березня постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі.

"Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - йдеться у його повідомленні.

Також Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу одна людина поранена, вона - у стані середньої важкості.

Ртувальники завершують гасіння пожежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України
Сьогодні, 10:35
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:42
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
У Львові окупанти ракетами вдарили по авіаремонтному заводу У Львові окупанти ракетами вдарили по авіаремонтному заводу
Сьогодні, 08:28
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34 На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
 0
У Луцьку авто збило 76-річну жінку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:42
 0
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
 0
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Сьогодні, 11:07
 0
Поліщук просить лучан, які живуть близько від «Мотору», переїхати
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8