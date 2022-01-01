Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина





Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі.



"Зранку ворог здійснив



Також Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу одна людина поранена, вона - у стані середньої важкості.



Ртувальники завершують гасіння пожежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ракетного обстрілу по Львову вранці 18 березня постраждала одна людина.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації"Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову . Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - йдеться у його повідомленні.Також Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу одна людина поранена, вона - у стані середньої важкості.Ртувальники завершують гасіння пожежі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію