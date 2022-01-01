Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
У лікарні від ран помер рівненський волонтер Сергій Ільчук.
Про це повідомляє Рівне Вечірнє.
Його автомобіль російські солдати розстріляли під Бородянкою, під час вивезення та порятунку людей.
Як уточнює міський голова Олександр Третяк, в Сергія залишилась дружина та шестеро діток.
Прощання відбудеться сьогодні о 14:00 год в Церкві Святої Трійці м.Рівне за адресою: вул. К. Литвина 2, мікрорайон Червоні гори.
Поховання на кладовищі в с. Колоденка.
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Про це повідомляє Рівне Вечірнє.
Його автомобіль російські солдати розстріляли під Бородянкою, під час вивезення та порятунку людей.
Як уточнює міський голова Олександр Третяк, в Сергія залишилась дружина та шестеро діток.
Прощання відбудеться сьогодні о 14:00 год в Церкві Святої Трійці м.Рівне за адресою: вул. К. Литвина 2, мікрорайон Червоні гори.
Поховання на кладовищі в с. Колоденка.
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