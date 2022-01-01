Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти

Сергій Ільчук.



Про це повідомляє



Його автомобіль російські солдати розстріляли під Бородянкою, під час вивезення та порятунку людей.



Як уточнює міський голова Олександр Третяк, в Сергія залишилась дружина та шестеро діток.



Прощання відбудеться сьогодні о 14:00 год в Церкві Святої Трійці м.Рівне за адресою: вул. К. Литвина 2, мікрорайон Червоні гори.



Поховання на кладовищі в с. Колоденка.

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