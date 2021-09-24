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В Україні знизили ціни на пальне

В Україні знизили ціни на пальне
Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.

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Теги: АЗС, ціни, бензин, пальне
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