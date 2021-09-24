В Україні знизили ціни на пальне
Сьогодні, 12:38
Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.
Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.
Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині сталося три пожежі
Сьогодні, 13:25
В Україні знизили ціни на пальне
Сьогодні, 12:38
Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня
Сьогодні, 12:28
Медіа