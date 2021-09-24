В Україні знизили ціни на пальне





Про це йдеться на офіційному



Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.



Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.Про це йдеться на офіційному сайті відомства.Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.

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