На Волині сталося три пожежі
Сьогодні, 13:25
За минулу добу на території Ковельського району виникло три пожежі в житловому секторі, причиною яких стало необережне поводження з вогнем громадян.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Так, у селі Голядин Шацької громади вогонь знищив господарську споруду, у селі Городище Дубівської громади – хату пустку, у селищі Люблинець – на дачному масиві вогнем пошкоджено цегляний будиночок.
Також за добу 17 березня зареєстровано 8 пожеж сухого трав’яного настилу, що виникли на відкритих територіях Волині. Загальна площа цих пожеж склала майже 85 га.
Одна з найбільших пожеж виникла в селі Оса Турійської громади Ковельського району (0,8 га).
Всі пожежі ліквідовані силами рятувальників ГУ ДСНС області, в окремих випадках залучались вогнеборців інших підрозділів, зокрема – військової частини у м. Володимир, а також працівники поліції Луцького району.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Так, у селі Голядин Шацької громади вогонь знищив господарську споруду, у селі Городище Дубівської громади – хату пустку, у селищі Люблинець – на дачному масиві вогнем пошкоджено цегляний будиночок.
Також за добу 17 березня зареєстровано 8 пожеж сухого трав’яного настилу, що виникли на відкритих територіях Волині. Загальна площа цих пожеж склала майже 85 га.
Одна з найбільших пожеж виникла в селі Оса Турійської громади Ковельського району (0,8 га).
Всі пожежі ліквідовані силами рятувальників ГУ ДСНС області, в окремих випадках залучались вогнеборців інших підрозділів, зокрема – військової частини у м. Володимир, а також працівники поліції Луцького району.
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