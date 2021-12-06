На Волині сталося три пожежі

На Волині сталося три пожежі
За минулу добу на території Ковельського району виникло три пожежі в житловому секторі, причиною яких стало необережне поводження з вогнем громадян.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Так, у селі Голядин Шацької громади вогонь знищив господарську споруду, у селі Городище Дубівської громади – хату пустку, у селищі Люблинець – на дачному масиві вогнем пошкоджено цегляний будиночок.

Також за добу 17 березня зареєстровано 8 пожеж сухого трав’яного настилу, що виникли на відкритих територіях Волині. Загальна площа цих пожеж склала майже 85 га.

Одна з найбільших пожеж виникла в селі Оса Турійської громади Ковельського району (0,8 га).

Всі пожежі ліквідовані силами рятувальників ГУ ДСНС області, в окремих випадках залучались вогнеборців інших підрозділів, зокрема – військової частини у м. Володимир, а також працівники поліції Луцького району.
На Волині сталося три пожежі


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Теги: Волинь, пожежі
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