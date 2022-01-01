Російські окупанти звертаються до ворожок, щоб вижити в Україні, – СБУ
Сьогодні, 13:05
Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю: щоб вижити в Україні звертаються до шаманів і ворожок.
Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ.
Зокрема, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.
У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.
«Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний», - йдеться у повідомленні СБУ.
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Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ.
Зокрема, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.
У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.
«Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний», - йдеться у повідомленні СБУ.
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Коментарі 1
Обмотайтесь краще шнурком і повістесь. всім буде легше!!!
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