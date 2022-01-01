 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти звертаються до ворожок, щоб вижити в Україні, – СБУ

Російські окупанти звертаються до ворожок, щоб вижити в Україні, – СБУ
Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю: щоб вижити в Україні звертаються до шаманів і ворожок.

Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ.

Зокрема, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.

«Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний», - йдеться у повідомленні СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, загарбники, ворожки, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні знизили ціни на пальне
Сьогодні, 12:38
Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня
Сьогодні, 12:28
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
Львів обстріляли з Чорного моря: постраждала одна людина
Сьогодні, 11:25
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Обмотайтесь краще шнурком і повістесь. всім буде легше!!!
Відповісти
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сталося три пожежі
Сьогодні, 13:25
Російські окупанти звертаються до ворожок, щоб вижити в Україні, – СБУ
Сьогодні, 13:05
В Україні знизили ціни на пальне
Сьогодні, 12:38
Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня
Сьогодні, 12:28
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант
13 березень, 12:20
РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО
10 березень, 10:04
Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі
22 лютий, 17:50
В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході
18 лютий, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сталося три пожежі
Сьогодні, 13:25
 0
Російські окупанти звертаються до ворожок, щоб вижити в Україні, – СБУ
Сьогодні, 13:05
 0
В Україні знизили ціни на пальне
Сьогодні, 12:38
 0
Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня
Сьогодні, 12:28
 0
Помер волонтер з Рівного, авто якого розстріляли російські окупанти
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8