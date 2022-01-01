Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців

Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців
Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємось до нашої стратегічної мети», – написав Зеленський у Твіттері.

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Теги: ЄС, Україна
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