Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців
Сьогодні, 14:17
Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємось до нашої стратегічної мети», – написав Зеленський у Твіттері.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємось до нашої стратегічної мети», – написав Зеленський у Твіттері.
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Коментарі 1
А чого не років?
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