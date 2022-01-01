З України намагалися виїхати батько та син, які вдавали з себе багатодітних татусів
Сьогодні, 15:00
Спробу незаконного виїзду двох українців призовного віку за кордон виявили сьогодні вночі, 18 березня, прикордонники Чопського загону у пункті пропуску «Ужгород».
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Опівночі на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син.
На контроль разом з паспортами обидва надали по три свідоцтва про народження дитини. Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож підприємливі чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.
Під час перевірки документів прикордонний наряд помітив, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Вони були виготовлені на бланках невстановленого взірця і не містили елементів захисту.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ужгородського РУП ГУНП. Співробітникам Нацполіції актом прийому-передачі передано підроблені свідоцтва.
Обох чоловіків через кордон не пропустили, їх повернули встановленим порядком. У діях правопорушників вбачають вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Опівночі на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син.
На контроль разом з паспортами обидва надали по три свідоцтва про народження дитини. Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож підприємливі чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.
Під час перевірки документів прикордонний наряд помітив, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Вони були виготовлені на бланках невстановленого взірця і не містили елементів захисту.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ужгородського РУП ГУНП. Співробітникам Нацполіції актом прийому-передачі передано підроблені свідоцтва.
Обох чоловіків через кордон не пропустили, їх повернули встановленим порядком. У діях правопорушників вбачають вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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