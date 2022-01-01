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З України намагалися виїхати батько та син, які вдавали з себе багатодітних татусів

З України намагалися виїхати батько та син, які вдавали з себе багатодітних татусів
Спробу незаконного виїзду двох українців призовного віку за кордон виявили сьогодні вночі, 18 березня, прикордонники Чопського загону у пункті пропуску «Ужгород».

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Опівночі на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син.

На контроль разом з паспортами обидва надали по три свідоцтва про народження дитини. Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож підприємливі чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.

Під час перевірки документів прикордонний наряд помітив, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Вони були виготовлені на бланках невстановленого взірця і не містили елементів захисту.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ужгородського РУП ГУНП. Співробітникам Нацполіції актом прийому-передачі передано підроблені свідоцтва.

Обох чоловіків через кордон не пропустили, їх повернули встановленим порядком. У діях правопорушників вбачають вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
З України намагалися виїхати батько та син, які вдавали з себе багатодітних татусів

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Теги: Ужгород, ДПСУ
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