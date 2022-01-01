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Росія зазнає болісного падіння, – Зеленський. ВІДЕО

Росія зазнає болісного падіння, – Зеленський. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія, атакуючи нас, знищить усе, чого їхнє суспільство досягло за 25 років і повернеться у лихі 90-ті.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Такою буде для Росії ціна війни, це буде болісним падінням і вони це відчують, попри опіум для народу від телевізійних пропагандистів. Але що б з ними не сталося, це нас не втішить, не воскресить наших людей, не відновить наші міста, не залікує душевну рану, яка залишиться з нами назавжди. Ми станемо повноправним членом ЄС, але життя вже буде іншим, для багатьох вже без сотень сердець, зупинених цією війною", - сказав Зеленський.

Російські війська продовжили обстріли мирних міст та громад: Львів, Житомирщина, Сумщина, Київ та область, Харків та область, міста Донбасу, Маріуполь.

Зеленський розповів, що домовилися із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про підтримку від ЄС тих українців, які вимушені були покинути свої домівки через війну.


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Теги: Зеленський, звернення
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