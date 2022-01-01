Волинські прокурори передали 31 автомобіль на потреби ЗСУ
Сьогодні, 16:10
Волинська обласна прокуратура передала на потреби Збройних сил України майно, вилученеу ході досудового розслідування кримінальних проваджень.
Про це інформують у пресслужбі волинських прокурорів.
Це майно, у тому числі, визнане речовими доказами та арештоване у провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснювали волинські прокурори.
Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим на сьогодні передали 31 автомобіль (вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності) й понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Фото ілюстративне.
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Про це інформують у пресслужбі волинських прокурорів.
Це майно, у тому числі, визнане речовими доказами та арештоване у провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснювали волинські прокурори.
Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим на сьогодні передали 31 автомобіль (вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності) й понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Фото ілюстративне.
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