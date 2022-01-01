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Волинські прокурори передали 31 автомобіль на потреби ЗСУ

Волинські прокурори передали 31 автомобіль на потреби ЗСУ
Волинська обласна прокуратура передала на потреби Збройних сил України майно, вилученеу ході досудового розслідування кримінальних проваджень.

Про це інформують у пресслужбі волинських прокурорів.

Це майно, у тому числі, визнане речовими доказами та арештоване у провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснювали волинські прокурори.

Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим на сьогодні передали 31 автомобіль (вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності) й понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Фото ілюстративне.

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Теги: прокурори, автомобілі, ЗСУ
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