У декількох селах на Волині два дні не буде газу

У зв’язку із проведенням комплексу робіт із забезпечення надійності та безаварійності газопостачання в селах Жиричі, Прохід, Старостино тимчасово припинять газопостачання о 08:00 год 23 березня до 17.00 год. 24 березня.Про це інформує Ратнівське відділення АТ «Волиньгаз».Додають, що усі підготовчі роботи були зроблені до воєнного стану в рамках виконання інвестиційної програми підприємства «Волиньгаз».Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.Тож жителям наголошують: виходячи з помешкання, закрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!Відновлення газопостачання відбудеться 24 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.