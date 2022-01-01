У декількох селах на Волині два дні не буде газу

У декількох селах на Волині два дні не буде газу
У зв’язку із проведенням комплексу робіт із забезпечення надійності та безаварійності газопостачання в селах Жиричі, Прохід, Старостино тимчасово припинять газопостачання о 08:00 год 23 березня до 17.00 год. 24 березня.

Про це інформує Ратнівське відділення АТ «Волиньгаз».

Додають, що усі підготовчі роботи були зроблені до воєнного стану в рамках виконання інвестиційної програми підприємства «Волиньгаз».

Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.

Тож жителям наголошують: виходячи з помешкання, закрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!

Відновлення газопостачання відбудеться 24 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, вимкнення
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