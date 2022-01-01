Російські окупанти здійснили артобстріл у місті Суми: спалахнула масштабна пожежа
Сьогодні, 17:25
Сьогодні, 18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загорання одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією у місті Суми.
Про це повідомляє ДСНС України.
Інформують, що загорання сталося на площі більше 6 тисячі метрів квадратних. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучили 20 людей та 4 одиниці техніки.
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Про це повідомляє ДСНС України.
Інформують, що загорання сталося на площі більше 6 тисячі метрів квадратних. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучили 20 людей та 4 одиниці техніки.
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