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Російські окупанти здійснили артобстріл у місті Суми: спалахнула масштабна пожежа

Російські окупанти здійснили артобстріл у місті Суми: спалахнула масштабна пожежа
Сьогодні, 18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загорання одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією у місті Суми.

Про це повідомляє ДСНС України.

Інформують, що загорання сталося на площі більше 6 тисячі метрів квадратних. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучили 20 людей та 4 одиниці техніки.

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Теги: артобстріл, Суми
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