Російські окупанти здійснили артобстріл у місті Суми: спалахнула масштабна пожежа





Про це повідомляє ДСНС України.



Інформують, що загорання сталося на площі більше 6 тисячі метрів квадратних. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.



Від ДСНС залучили 20 людей та 4 одиниці техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загорання одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією у місті Суми.Про це повідомляє ДСНС України.Інформують, що загорання сталося на площі більше 6 тисячі метрів квадратних. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.Від ДСНС залучили 20 людей та 4 одиниці техніки.

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