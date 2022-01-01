Прошу лучан бути поблажливими до біженців, але і хамства не дозволимо, – Ігор Поліщук

Луцький міський головазакликав бути жителів міста і всієї громади бути поблажливими до біженців, але наголосив, що місто не дозволить і хамства, яке трапляється боку вимушено переселених осіб.Про це він заявив під час відеозвернення ввечері 18 березня.Ігор Поліщук зауважив, що інколи доводиться чути від лучан «роздратування поведінкою біженців».Тож, він попросив лучан ставитися як один до одного, так і до біженців з милосердям і розумінням.«Ми не можемо зрозуміти те, в якій ситуації опинилися сьогодні ці люди. У багатьох з них вже немає дому, немає куди повернутися. У них немає всього, що було у їхніх квартирах і будинках. У когось з них загинули родичі, у когось – травмовані і перебувають у лікарнях. Їхній психологічний стан дуже складний. Тому сьогодні нам необхідно бути милосердними і поблажливими до них», - сказав Ігор Поліщук.Він додав, що, на жаль, є і категорія вимушено переселених осіб, які дозволяють собі неадекватну поведінку у нашій громаді.«Їздять на доволі дорогих автомобілях. Думають, що їм все дозволено, порушують правила дорожнього руху, як-небудь паркуються, зневажливо відгукуються про наше місто, говорять, що це провінція.Я до них теж звертаюся: ми привітні, ми гостинні, ми приймаємо людей і готові це робити далі. Але прошу вас адекватно ставитися до громади і лучан. Ми не дозволимо хамства і зневажливого ставлення. Залишайтеся людьми», - закликав міський голова.