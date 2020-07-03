На митниці конфіскували елітні автівки російського високопосадовця

На митниці конфіскували елітні автівки російського високопосадовця
Працівники Державного бюро розслідувань під час розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці викрилм спробу перевезення за кордон трьох елітних автомобілів. Транспортні засоби належать одному з високопосадовців Росії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром товариства є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ",- пише пресслужба.

Під час слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їх подальшої перевірки на підробку.

Після експертизи буде прийнято рішення щодо осіб, які причетні до підроблення документів й організації спроби вивезення авто.

Вартість автомобілів складає більше 50 млн гривень.

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Теги: ДБР, митниця
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