На митниці конфіскували елітні автівки російського високопосадовця
Сьогодні, 19:02
Працівники Державного бюро розслідувань під час розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці викрилм спробу перевезення за кордон трьох елітних автомобілів. Транспортні засоби належать одному з високопосадовців Росії.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром товариства є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ",- пише пресслужба.
Під час слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їх подальшої перевірки на підробку.
Після експертизи буде прийнято рішення щодо осіб, які причетні до підроблення документів й організації спроби вивезення авто.
Вартість автомобілів складає більше 50 млн гривень.
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром товариства є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ",- пише пресслужба.
Під час слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їх подальшої перевірки на підробку.
Після експертизи буде прийнято рішення щодо осіб, які причетні до підроблення документів й організації спроби вивезення авто.
Вартість автомобілів складає більше 50 млн гривень.
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