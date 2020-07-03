На митниці конфіскували елітні автівки російського високопосадовця

Працівники Державного бюро розслідувань під час розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці викрилм спробу перевезення за кордон трьох елітних автомобілів. Транспортні засоби належать одному з високопосадовців Росії.Про це повідомляє"Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром товариства є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ",- пише пресслужба.Під час слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їх подальшої перевірки на підробку.Після експертизи буде прийнято рішення щодо осіб, які причетні до підроблення документів й організації спроби вивезення авто.Вартість автомобілів складає більше 50 млн гривень.