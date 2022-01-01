Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
Сьогодні, 19:15
Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.
Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Місце перебування фігуранта наразі встановлюють.
Тож, ДБР звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, з проханням негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу [email protected] та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10) у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука.
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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.
Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Місце перебування фігуранта наразі встановлюють.
Тож, ДБР звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, з проханням негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу [email protected] та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10) у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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