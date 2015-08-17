З-під завалів драмтеатру в Маріуполі продовжують рятувати людей, інформації про загиблих немає
Сьогодні, 18:49
З-під завалів зруйнованого російськими військами Драматичного театру у Маріуполі продовжують рятувати людей, інформації про загиблих немає, повідомляє Маріупольська міська рада.
"16 березня окупаційні війська Росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Переважно це жінки, діти та старі люди, які ховалися в підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів із боку агресора", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
У міськраді наголосили, що через постійні авіанальоти та бойові дії в місті розібрати завали одразу після обстрілу було практично неможливо.
"У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру і рятували маріупольців, які опинилися в пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих немає. Але є інформація про одну важко поранену людину", - йдеться в повідомленні.
Розбір завалів продовжується у міру можливостей.
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"16 березня окупаційні війська Росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Переважно це жінки, діти та старі люди, які ховалися в підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів із боку агресора", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
У міськраді наголосили, що через постійні авіанальоти та бойові дії в місті розібрати завали одразу після обстрілу було практично неможливо.
"У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру і рятували маріупольців, які опинилися в пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих немає. Але є інформація про одну важко поранену людину", - йдеться в повідомленні.
Розбір завалів продовжується у міру можливостей.
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