Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Сьогодні, 17:38
Захисники України знищили колону ворожої техніки.
Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Північ".
"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.
Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що вислів "Welcome to hell" у перекладі означає "Ласкаво просимо до пекла".
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Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Північ".
"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.
Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що вислів "Welcome to hell" у перекладі означає "Ласкаво просимо до пекла".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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