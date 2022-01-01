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Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині

Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Захисники України знищили колону ворожої техніки.

Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Північ".

"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.

Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вислів "Welcome to hell" у перекладі означає "Ласкаво просимо до пекла".

Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині

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Теги: Тростянець, техніка
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