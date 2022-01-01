Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині





Про це повідомляє пресцентр



"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.



Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.



Зауважимо, що вислів "Welcome to hell" у перекладі означає "Ласкаво просимо до пекла".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисники України знищили колону ворожої техніки.Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Північ" "Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.Зауважимо, що вислів "Welcome to hell" у перекладі означає "Ласкаво просимо до пекла".

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