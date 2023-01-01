На автошляхах Луцька й Волині працює дорожня та снігоприбиральна техніка





Як розповів Ігор Кравчук, загалом до роботи в зимовий період підготували 71 одиницю техніки.



Станом на 20 листопада для потреб області заготували більш як 2 000 тонн соляно-піщаної суміші та 2 000 тонн технічної солі.



"Техніка частково, починаючи з п’ятниці (17 листопада — ред.) і періодично по цю пору працювала, проводилася профілактична обробка. В першу чергу, це шляхопроводи, мости, небезпечні круті повороти, підйоми і спуски, в тому числі основні наші дороги — М-19, М-07, М-22, М-17", — зазначив посадовець.



Зі слів Ігоря Кравчука, мережу доріг області обслуговують наразі чотири підрядні організації. У випадку ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення в області водіїв просять телефонувати на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером 067 400 60 80.



Ситуація у Луцьку: як, де і чим посипають дороги й вулиці



У Луцькій міській громаді цієї доби, 20 листопада, до посипання доріг протиожеледними сумішами задіяли дев’ять одиниць спецтехніки, розповів Суспільному черговий інженер "Луцькспецкомунтрансу" Богдан Чугай.



"Задіяно п'ять тракторів та чотири машини спецтехніки, з них дві піщаних і дві соляних. Температура повітря мінус один: ми зараз ще глянемо, як вона буде розвиватися. Якщо застанемо цей мінус один, то так наша техніка повиїжджає у свій графік", — каже інженер автотранспортного підприємства.



Працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс", зі слів чергового інженера, посипатимуть основні шляхопроводи Луцької громади. Каже: в запасі мають 1 500 тонн піщаної суміші, якою посипають дороги, а також 200 тонн соляної суміші, котру використовують на мостах.



Зі слів інженера, кузов одного автомобіля вміщує до шести тонн суміші. "Буде ожеледиця на дорогах, будемо використовувати дуже багато суміші. Навіть не одну машину, більше п'яти може бути", — говорить працівник "Луцькспецкомунтрансу".



Як розповів телефоном Суспільному директор "Луцькспецкомунтрансу" Володимир Марценюк, на утримання доріг у Луцькій громаді цієї зими з міського бюджету виділили орієнтовно 6 мільйонів гривень.



У Департаменті муніципальної варти Луцькради закликали водіїв не залишати автівки на узбіччях, аби не заважати комунальникам розчищати вулиці та посипати дороги соляною сумішшю у випадку погіршення погодних умов і налипання снігу. На водіїв, автомобілі яких будуть перешкоджати роботі технологічного комунального транспорту, інспектори з паркування виписуватимуть штрафи у розмірі 680 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж доби у Волинській області розчищали дороги від снігу 11 спецмашин. Окрім розчищення проїзної частини, також комунальники обробляли автошляхи піщано-соляною сумішшю.Як розповів Суспільному заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, загалом до роботи в зимовий період підготували 71 одиницю техніки.Станом на 20 листопада для потреб області заготували більш як 2 000 тонн соляно-піщаної суміші та 2 000 тонн технічної солі."Техніка частково, починаючи з п’ятниці (17 листопада — ред.) і періодично по цю пору працювала, проводилася профілактична обробка. В першу чергу, це шляхопроводи, мости, небезпечні круті повороти, підйоми і спуски, в тому числі основні наші дороги — М-19, М-07, М-22, М-17", — зазначив посадовець.Зі слів Ігоря Кравчука, мережу доріг області обслуговують наразі чотири підрядні організації. У випадку ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення в області водіїв просять телефонувати на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером 067 400 60 80.У Луцькій міській громаді цієї доби, 20 листопада, до посипання доріг протиожеледними сумішами задіяли дев’ять одиниць спецтехніки, розповів Суспільному черговий інженер "Луцькспецкомунтрансу""Задіяно п'ять тракторів та чотири машини спецтехніки, з них дві піщаних і дві соляних. Температура повітря мінус один: ми зараз ще глянемо, як вона буде розвиватися. Якщо застанемо цей мінус один, то так наша техніка повиїжджає у свій графік", — каже інженер автотранспортного підприємства.Працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс", зі слів чергового інженера, посипатимуть основні шляхопроводи Луцької громади. Каже: в запасі мають 1 500 тонн піщаної суміші, якою посипають дороги, а також 200 тонн соляної суміші, котру використовують на мостах.Зі слів інженера, кузов одного автомобіля вміщує до шести тонн суміші. "Буде ожеледиця на дорогах, будемо використовувати дуже багато суміші. Навіть не одну машину, більше п'яти може бути", — говорить працівник "Луцькспецкомунтрансу".Як розповів телефоном Суспільному директор "Луцькспецкомунтрансу", на утримання доріг у Луцькій громаді цієї зими з міського бюджету виділили орієнтовно 6 мільйонів гривень.У Департаменті муніципальної варти Луцькради закликали водіїв не залишати автівки на узбіччях, аби не заважати комунальникам розчищати вулиці та посипати дороги соляною сумішшю у випадку погіршення погодних умов і налипання снігу. На водіїв, автомобілі яких будуть перешкоджати роботі технологічного комунального транспорту, інспектори з паркування виписуватимуть штрафи у розмірі 680 гривень.

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